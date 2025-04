Elías Rodríguez Zavaleta, líder de Podemos Perú, calificó como una “venganza política” de Alianza para el Progreso (APP) la denuncia en su contra por usurpación de funciones y falsedad genérica, luego de que se revelara que el excongresista visitó diversos ministerios, durante 2023 y 2024, en representación de municipalidades del ande de La Libertad.

Venganza

El precandidato al Gobierno Regional consideró que la acusación fue promovida por el dirigente apepista César Sandoval, actual asesor de la presidenta Dina Boluarte. Además, el denunciante, Luis Álvarez de Paz, también está afiliado al partido de César Acuña.

“Una persona que trabaja para la presidente Dina Boluarte, por esta venganza política, convocó a una conferencia de prensa con los documentos del Ministerio Público que solo le llegan a las partes. Curiosamente, este sujeto las tenía y no hay ninguna investigación hasta el momento, eso es lo que quiero aclarar. [El caso] ha sido derivado a Lima porque acá no hay competencia, todavía lo va a calificar Lima, hasta ahora no hay nada abierto”, afirmó.

Como informó Correo, Álvarez de Paz denunció en el Ministerio Público que Rodríguez Zavaleta realizó visitas “en al menos ocho ocasiones al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representando a municipalidades como Sánchez Carrión, Virú, Santiago de Chuco y Gran Chimú, sin que acredite una relación laboral en dichas entidades”.

Por ello, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo dispuso, el 24 de marzo último, derivar este caso a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima Centro, teniendo en cuenta que el lugar en donde se habría cometido el presunto hecho delictuoso ocurrió en la capital de la República.

Actos públicos

El dirigente de Podemos Perú también afirmó que las visitas de las que se le acusa fueron públicas. Incluso, dijo que él las expuso en sus redes sociales.

“Han sido visitas públicas realizadas con alcaldes y pobladores, eso no lo voy a negar, son situaciones estrictamente relacionadas con demandas realizadas por los pueblos de la región. Cada reunión fue colgada en las redes sociales, no ha habido nada oscuro. Lo que sí pasa aquí es que esto es parte de una venganza política establecida por personas que son útiles a aquellos a los que cuestionamos por su incapacidad”, indicó.

En ese sentido, Elías Rodríguez consideró que la denuncia será archivada en Lima. Además dijo que se podría convocar a los alcaldes involucrados para aclarar este tema.