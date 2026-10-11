Los comerciantes y emprendedores de la provincia de Virú podrán dormir un poco más tranquilos en estos días, pues la Policía Nacional capturó a cuatro presuntos integrantes de dos bandas delictivas dedicadas a la extorsión.

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El primer caso está relacionado a una denuncia de extorsión realizada por un comerciante de un concurrido centro de abastos de la localidad, quien les contó a los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú que desde el 28 de setiembre del presente año empezó a recibir llamadas amenazantes.

Los criminales le exigían que pague un cupo, ya que de lo contrario atentarían contra su vida y la de su familia.

TECNOLOGÍA

Los detectives rastrearon el número del cual realizaban las llamadas y enviaban mensajes. Ese trabajo permitió conocer que el dispositivo móvil estaba al nombre de Nicolle Mariano Zegarra (23), alias “Nico”. La Policía Nacional fue tras sus pasos y logró detenerla la tarde del último viernes. Junto a ella fue capturado Omar Santisteban Neyra (22), alias “Capusa”, quien también estaría vinculado a este caso.

ATRAPADOS

Utilizando el mismo método, detectives del Depincri Virú lograron ubicar y detener a otra pareja de presuntos extorsionadores.

Se trata de Carlos Silva Horna (42) y Rosa Terrones Sacramento (25). De acuerdo con la versión policial, ellos exigían S/ 1,000 a comerciantes para no atacarlos.

Los facinerosos pedían que los depósitos lo hagan los agraviados mediante el aplicativo Yape. Sin embargo, para los policías ese fue su gran error, pues pudieron rastrear al titular de la cuenta.

En efecto, de esta manera se verificó que dicha cuenta Yape estaba registrada a nombre de Rosa Terrones. El que hacía las llamadas amenazantes a los comerciantes era, según la Policía Nacional, Carlos Silva.

Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio