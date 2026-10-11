Luego de conocerse la victoria de Roy Arbaiza a la Alcaldía de Trujillo, el excandidato al Congreso por el Partido Aprista Peruano (PAPA) Fernando Alfaro Jiménez cuestionó con dureza los resultados electorales y advirtió un escenario de inestabilidad política en la comuna provincial.

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POSTURA

De acuerdo con los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Arbaiza Corcuera, del Partido Patriótico del Perú (PPP), sigue firme en el primer lugar con 145,391 votos (23.325%), muy por encima de los más de 95 mil electores que sufragaron por Robert De La Cruz Rosas (Podemos Perú), su contrincante más cercano.

Pese a esta importante diferencia, el militante del partido de la estrella calificó de “irresponsable la decisión de un sector de la ciudadanía al sufragar por agrupaciones improvisadas”.

“Votar por una agrupación que no tiene plan de trabajo conocido ni lista completa de regidores es una barbaridad. Trujillo va a ser ingobernable. ¿Cuánto tiempo va a durar el nuevo matrimonio político de Arturo Fernández? ¿Dos o tres meses?“, sostuvo.

En ese contexto, Alfaro señaló que los resultados de los últimos comicios a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) reflejan “falta de madurez y responsabilidad al elegir a las principales autoridades locales”.

Ante esta situación, el también excandidato a consejero regional por el PAP aseguró que la siguiente gestión edil “sufrirá de graves problemas de gobernabilidad a corto plazo, debido a las alianzas políticas formadas durante el proceso electoral”.

SERÁ MINORÍA

El PPP solo tendrá solo cinco representantes en el concejo de la MPT, incluido el mismo Roy Arbaiza, debido a que el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), durante la etapa de revisión de fórmulas, declaró improcedente la postulación de 12 integrantes de su fórmula.