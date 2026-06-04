El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, lideró una reunión de coordinación con los fiscales asignados a las locales de votación para las elecciones de este domingo 7 de junio.

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Durante su participación, el representante de los fiscales expuso el plan estratégico y los lineamientos que ejecutará el Ministerio Público durante la segunda vuelta electoral.

Por su parte, la fiscal Teresa Cueva Alva detalló las acciones preventivas que ya se vienen ejecutando, como la fiscalización del cumplimiento de la “Ley Seca” y la prohibición de propaganda electoral cerca de los locales de sufragio.

Advirtió que se actuará con firmeza ante cualquier flagrancia, como la suplantación de votantes, perturbación del orden público o coacción al voto.