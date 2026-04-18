El Ministerio Público dispuso el inicio de diligencias para esclarecer el fallecimiento de un pescador de 50 años ocurrido la mañana del 17 de abril en una playa del distrito de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope. El caso ha sido abordado como un presunto ataque por parte de un grupo de perros, aunque las autoridades buscan confirmar con precisión las circunstancias del deceso.

La víctima fue identificada como Luis Portales García y presentaba múltiples lesiones en el cuerpo compatibles con mordeduras. No obstante, la fiscalía indicó que aún se evalúa si esas heridas fueron la causa directa de la muerte o si existió otro factor determinante.

Acciones fiscales y detención

Como parte de las primeras medidas, se informó que, de comprobarse la responsabilidad de los animales, se adoptarán acciones en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. Estas acciones estarían orientadas a controlar la situación y prevenir nuevos incidentes en la zona.

Mientras continúan las diligencias, se ordenó la detención del propietario de los perros involucrados, identificado como Juan Otazú Gordillo. Esta medida busca asegurar su participación en el proceso mientras se determina su grado de responsabilidad en los hechos.

El caso no sería un hecho aislado, ya que pobladores del sector han reportado episodios similares en fechas recientes. Un día antes, el 16 de abril, otro pescador resultó gravemente herido tras ser atacado por el mismo grupo de canes.

La persona afectada fue identificada como Juan Ríos Amaya, de 36 años, quien se desplazaba en bicicleta para iniciar su jornada laboral cuando fue interceptado por los animales en el sector Aguas Negras. El ataque le provocó heridas de consideración que requirieron atención médica.

Ataque previo

Familiares del pescador herido reconstruyeron lo ocurrido durante el incidente y detallaron las dificultades que enfrentó para pedir ayuda. En ese contexto, describieron las condiciones en las que logró salir del lugar tras el ataque.

“Él intentó usar su teléfono para pedir ayuda, pero los perros se lo quitaron. Lo dejaron mal herido y se ha arrastrado hacia una chacra para pedir ayuda a un señor de nombre José, quien finalmente lo llevó al hospital”, relató la cuñada de la víctima .

La familia del herido indicó que actualmente requiere diversas intervenciones médicas, lo que ha generado gastos elevados. Ante ello, solicitaron que el propietario de los animales asuma las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, señalaron que el mismo día del ataque presentaron una denuncia en la comisaría de Santiago de Cao. Según su versión, esta no habría sido atendida de manera oportuna, lo que ha incrementado la preocupación entre los vecinos de la zona.