El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, denunciará a cuatro ronderos de la provincia de Julcán por secuestro. Según indicó, busca marcar un precedente, luego de que no le permitieran explicar las propuestas de solución para la culminación de la carretera Agallpampa – Julcán.

Medida

El funcionario explicó que intentaron quemar las unidades que habían usado para llegar hasta esta provincia ubicada en el ande de la región.

“Vamos a denunciar a cuatro personas por secuestro. Lamentablemente, no me dejaron explicar, fui interrumpido y pidieron que me cojan y me bajaran del estado. La Policía me resguardó y me llevó a la municipalidad (de Julcán), pero quisieron tumbar la puerta e ingresar por la fuerza y llevarme junto con el alcalde. Quisieron quemar tres camionetas”, manifestó.

En la lista de denunciados figura el presidente de la ronda campesina de Julcán, Almenzor Blas Ventura, y otros ciudadanos que, tras algunas diligencias, fueron identificados: Edilberto Ávalos Castro, Juan Valdivieso de la Cruz y Jandy Mariños.

“Eso demuestra que no han tenido ningún compromiso de diálogo, lamento mucho este accionar de las rondas campesinas y estamos frente a varios actos (de violencia) que hemos visto en Pataz, por ejemplo. Pienso que la mejor solución a las cosas es dialogando y no tomar todo por la fuerza”, añadió.

Según el funcionario, durante las manifestaciones de violencia por partes de las rondas campesinas quedó evidenciado un “trasfondo político”.

Sobre obra

El gerente general, Rogger Ruiz Díaz, precisó que buscarán una salida a la culminación de la obra paralizada en la provincia de Julcán. Explicó que se resolvió el contrato con el Consorcio Julcán, y que la alternativa de solución pasa ahora por reiniciar los trabajos “por administración directa”.