La comitiva especial de la Municipalidad Provincial de Trujillo que voló hasta Costa Rica para recibir lecciones de como mejorar el sistema de seguridad ciudadana retornará este viernes a la ciudad. En tanto, desde ayer, el alcalde José Ruiz Vega y los regidores Jorge Rodríguez Lázaro, Andree Gallo Lezama, Andrés Sánchez Esquivel y Hernán Aquino Dionisio, ya se reunieron con sus pares de la municipalidad de Moravia. Sin embargo, de momento, no se sabe para qué fue el gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Joel Díaz Velásquez.





Sin explicaciones

Este Diario se comunicó con el área de imagen del Segat en dos oportunidades, pero no obtuvo ninguna respuesta. Solo queríamos conocer la agenda del gerente general, debido a que, según el regidor Robert de la Cruz, en sesión de concejo, nunca se aprobó que él acompañara a la comitiva encabezada por el alcalde José Ruiz.

“Lo que no se ha aprobado es el viaje del gerente del Segat (Joel Díaz), no sé qué hace el gerente allá porque de él en ningún momento se aprobó algo, porque el viaje era para la comisión de seguridad ciudadana; es decir los tres regidores (Gallo, Sánchez y Aquino), el regidor Jorge Rodríguez que fue el nexo y el alcalde que debe ir por tema formal. Yo entiendo que de toda está comisión está cubierto sus gastos, pero no sé por qué ha viajado el gerente del Segat, hasta ahora me sigo preguntando”, indicó.

En ese sentido, el concejal dijo que ya se sabía que los regidores tenían que rendir cuentas a su retorno de Costa Rica; sin embargo, Robert de la Cruz precisó que pedirá que el gerente Joel Díaz se presente en sesión de consejo y aclare si al final viajó como invitado o si sus viáticos fueron cubiertos por la alicaída caja chica de la comuna provincial o del Segat.

“La invitación era para los regidores que integran la Comisión de Seguridad Ciudadana. Entonces, cuando venga, voy a pedir que vaya al concejo para qué explique”, afirmó.





Regidor responde. Desde Costa Rica, el regidor Andree Gallo Lezama declaró que su participación en reuniones con funcionarios de la municipalidad de Moravia fue aprobada los el concejo municipal. Además, agregó que no se está generando gastos adicionales a la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“El acuerdo de concejo que contiene el sustento por el cual viajamos, y la aprobación que nos dio el Concejo Municipal. Sobre ello, no se nos han asignado viáticos ni nada por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, eso también lo pueden verificar con el secretario general”, afirmó.