A invitación del gobernador de Macedonia Central, Apostolos Tzitzikostas y del proyecto International Urban and Regional Cooperation - IURC (Cooperación Internacional Urbana y Regional), el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, realiza visita oficial hasta hoy 13 de julio, aprovechando para marketear a nuestra región.

En Macedonia, se reúne desde el pasado lunes con delegados, empresarios del sector agroexportador, universidades y centro de innovación, como parte del Regional Cooperation Action Plan (RCAP), representando a la región de La Libertad en visita de estudio y como parte del IURC – Latinoamerica Region to Region Cooperation.

Este proyecto aborda temas como: Transición ecológica; Green Deal (Pacto Verde); Intercambio de experiencias relacionadas con la logística de productos agroindustriales, con énfasis en la cadena de frío y la sostenibilidad en su transporte.

También construcción de capacidades para la exportación de productos refrigerados/congelados e incorporación de tecnología con aplicación agroindustrial; e Innovación, sostenibilidad y sectores estratégicos: mecanismos y procesos para la implementación y monitoreo de estrategias regionales de innovación (RIS3).

Llempén fue invitado para exponer la estrategia de innovación seguida por el Gobierno Regional La Libertad y para una reunión con la Federation of Industries of Greece Region of Central Macedonia (equivalente a la Cámara de Comercio de nuestra ciudad) Cena de Networking, que servirá, igualmente, para establecer puntos de cooperación interregional. La autoridad liberteña inició conversaciones para que una delegación de Macedonia Central, incluido su gobernador, visite oficialmente Trujillo en la primera mitad del mes de noviembre del presente año.

Este foro es una de las principales conferencias mundiales y tiene como objetivo liderar y desarrollar una forma de cooperación urbana y regional internacional descentralizada en los campos del desarrollo urbano sostenible y la innovación en países y regiones socios clave.

En el marco del proyecto IURC, Unión Europea y Región La Libertad, se viene implementando la segunda fase del mismo, que consiste en el intercambio de experiencias en innovación, así como estrechar lazos comerciales. Macedonia Central es una región del norte de Grecia, en la península balcánica y Tesalónica, donde está Llempén, es su capital y la segunda ciudad más habitada.