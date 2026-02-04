La gobernadora Joana Cabrera Pimentel confirmó que hoy se reunirá en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí para solicitarle el traslado inmediato de más policías para La Libertad y la aplicación de medidas drásticas para enfrentar al crimen organizado.

Acuerdo

La autoridad regional confirmó que existe el compromiso del Ejecutivo de enviar, antes de finalizar el mes, 500 suboficiales que egresarán de las distintas escuelas policiales del país. Sin embargo, aseguró que este número no es suficiente, teniendo en cuenta la falta de agentes que existe en este departamento.

“Hay una brecha de más de 3 mil policías (en la región), por lo tanto el día de mañana (hoy) estaré reunida con el señor presidente para poder mostrar, una vez más, la gran necesidad en seguridad ciudadana que hay en La Libertad. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte como gobierno regional. El señor ministro trajo 150 Dinoes, pero todavía no es suficiente. Hay un compromiso de que en febrero deberían estar 500 policías más aquí en la región para ayudar a este trabajo”, indicó.

Cabrera Pimentel también destacó la inversión de más de 100 millones de soles que hizo el Gobierno Regional La Libertad para mejorar la seguridad ciudadana. Ante esto, le dijo al jefe de la Región Policial, general Franco Moreno, que “la población exige resultados”.

La gobernadora dio estas declaraciones durante la supervisión al Escuadrón de Drones de la Policía, implementado por la Región. Ahí se informó que estos equipos participaron en más de 200 intervenciones a delincuentes.

Más agentes

El prefecto Carlos Rodríguez confirmó que el Gobierno anunció la llegada de más agentes. Recordó que el 24 de enero arribaron 150 policías y que en los próximos días se sumarán a ellos otros 150 efectivos. Esto, sin contar los 500 egresados de las escuelas de suboficiales que también fueron ofrecidos para la región.