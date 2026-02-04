El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que se ha aprobado el estudio definitivo del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco”, una obra estratégica que se desarrollará en las provincias de Pataz y Marañón, en los departamentos de La Libertad y Huánuco, respectivamente.

De acuerdo con el MTC, el proyecto demandará una inversión estimada de S/ 1,560,311 y permitirá intervenir 96.25 kilómetros de la Ruta Nacional PE-10 C. “La carretera contará con carpeta asfáltica en caliente, base granular y una sección de dos carriles, con 6.6 metros de ancho de calzada y bermas laterales de 1.2 metros”, detalló.

El plazo estimado para la ejecución de la obra es de 720 días calendario y los trabajos “garantizarán condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad”.

La entidad estatal subrayó que el asfaltado de la vía “constituye un eje fundamental de integración interregional, al fortalecer la conectividad entre la sierra de La Libertad, el departamento de Huánuco y el centro del país”.

“La nueva infraestructura facilitará el transporte de pasajeros y carga, reducirá tiempos de viaje y costos logísticos, y permitirá que los productos de las zonas altoandinas accedan de manera más competitiva a los mercados nacionales”, dijo por su parte el el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Quien también se mostró satisfecha con este anuncio fue la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, quien señaló que “se está haciendo justicia” a una demanda que por años realizaron la población y las autoridades. “[La obra] ayudará a mejorar la transitabilidad, acortar los tiempos de viaje y dinamizar las economías locales a otros mercados”, sostuvo.

El MTC remarcó también el impacto social que tendrá la ejecución del proyecto: más de 93,500 ciudadanos beneficiados de forma directa, “con mejores condiciones de acceso a servicios de salud, educación y oportunidades económicas”, lo que contribuirá a cerrar brechas “históricas” de desarrollo en la región.

Tras la aprobación de los estudios de ingeniería y ambientales, Provías Nacional —entidad adscrita al MTC— continuará con las etapas de liberación de interferencias y adquisición de predios para garantizar la disponibilidad de las áreas necesarias”.