La región La Libertad ha tenido dos semanas consecutivas de descensos en el número de muertes por Covid-19; pero, aunque son buenas noticias, no es razón para confiarse. El gerente de Salud de este departamento, Fernando Padilla, advirtió que en los próximos días los contagios y decesos por el virus podrían incrementar en esta parte del país. Esto porque no existe un comportamiento responsable de parte de la ciudadanía, que en los últimos días se ha volcado a las playas sin el más mínimo temor de contraer esta enfermedad.

EN NÚMEROS

Las últimas dos semanas han traído consigo señales de esperanza para la región. Durante los siete días que pasaron se registraron 126 muertes por coronavirus, es decir hubo un deceso menos que los reportes que van entre el 22 y el 28 de febrero, que dan cuenta de 127 defunciones. Esta cifra también es mucho menor a los registros que van entre el 15 y el 21 de febrero, que dan cuenta de 147 víctimas mortales.

Pese a ello, Padilla indicó que no se puede hablar de una “victoria” frente al virus. “Para nosotros una semana no va a marcar toda una tendencia. Sí, es bueno ver que el crecimiento no ha sido como las primeras semanas (de la segunda ola), que fue rapidísimo”, indicó.

Agregó que “para poder hablar de un cambio en la tendencia” se necesita que durante cuatro semanas consecutivas el número de fallecidos disminuya.

El especialista señaló que el comportamiento de la población será importantísimo durante los próximos días, pues la “irresponsabilidad” de algunas personas que acuden sin las medidas de bioseguridad a los balnearios o a fiestas podría hacer que “el sistema (de salud) continúe saturado”.

“El comportamiento de cada uno de nosotros es importantísimo. Los factores que aumentaron (los contagios y muertes) fueron las variantes que tuvo el virus y el comportamiento de los ciudadanos, que en muchos casos no se cuida”, aclaró.

En efecto, ayer los balnearios de Las Delicias y Huanchaco, en Trujillo, se vieron saturadas de personas que llegaban sin respetar los protocolos sanitarios.

El gerente de Salud dijo que, lamentablemente, ni los municipios ni la policía o el Ejército cuentan con el apoyo para poder fiscalizar que los veraneantes acaten las disposiciones.

“Recordar que nosotros hemos tomado bastantes medidas respecto a ello. Se ha tratado de reforzar el control en las playas; pero recordar también que ni los gobiernos locales, ni Salud, han tenido mayor presupuesto para poder involucrarse en este tema. Controlar estas cosas para los gobiernos locales, la Policía y el Ejército es difícil, sobretodo en estas condiciones”, manifestó.

REPORTE

Mientras tanto, la Sala Situacional Covid-19 informó que en las últimas 24 horas se registraron 17 nuevos decesos, con lo que el número de víctimas mortales aumentó a 5,022.

Los nuevos fallecidos se registraron en los distritos de Trujillo (9), Florencia de Mora (3), La Esperanza (2), El Porvenir (1), Chocope (1) y Huamachuco (1).

El Gobierno Regional de La Libertad también señaló que en el último día hubo 223 nuevos infectados y ahora el número de casos positivos se elevó a 82,678 en la región.

LOS MÁS GOLPEADOS

Trujillo encabeza la lista de distritos que tiene más decesos. En esa jurisdicción se han reportado 1,540 víctimas mortales. Luego le siguen La Esperanza (551), El Porvenir (391), Florencia de Mora (278), Chepén (260), Víctor Larco (160), Laredo (159) y Pacasmayo (142).

En contagios, el más golpeado también es el distrito de Trujillo, que tiene 17,446 infectados. Luego están: La Esperanza (8,833), El Porvenir (6,096) y Florencia de Mora (4,252).

En la región también hay 76,589 liberteños que vencieron al virus. Además, 583 personas que cumplen aislamiento domiciliario y otros 484 pacientes están hospitalizados en diversos nosocomios del departamento.