El alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, Roberto Chávez, cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no haya asignado los recursos necesarios para que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) termine de ejecutar las obras de prevención en 13 puntos críticos detectados en el río Moche.

“Las obras se han quedado a la mitad. Nosotros ya hemos cursado documentos a ANIN y también a la empresa Besalco Stracon (encargada de las obras) para ver el tema del presupuesto, pero no hay respuesta del Estado”, manifestó.

En ese sentido, el burgomaestre advirtió que la población de Moche se encuentra vulnerable ante el inicio de lluvias y posibles desbordes del río.