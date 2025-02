Cinco días después de la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza Trujillo, los representantes de este establecimiento no entablan comunicación con familiares de algunas víctimas para brindarles ayuda en estos momentos de dolor.

Parientes de Harumi Sherlyn Carbajal Velásquez, quien falleció tras colapsar el techo del patio de comidas de este local, denunciaron que la empresa no ha asumido responsabilidades a pesar del tiempo transcurrido.

“En ningún momento Real Plaza se ha comunicado con nosotros, con la familia. La única empresa que nos ha apoyado es en donde ella laboraba, Ripley. Ellos han costeado todos los gastos. Esto no se va a quedar ahí”, aseguró Yuri Carbajal, prima de Harumi.

Ella también exigió la máxima sanción para los responsables de la tragedia. “Yo toda la mañana (del sábado) he estado ahí, desde las 9 de la mañana en el Real Plaza y nadie se ha acercado por lo menos a darme un agua, entonces, qué podemos esperar. Pido al Ministerio Público, al Congreso, que nos apoyen. Esto no se va a quedar así”, manifestó.

Así como este caso, hay otros en donde la empresa aún no se ha hecho cargo de los gastos. Por ejemplo, hay heridos a quienes tampoco se les estaría brindando apoyo.

Esto fue confirmado por el subgerente de Derechos Humanos del municipio de Trujillo, Marco Quintana Tuesta, quien reveló que dos heridos con discapacidad que están internados en el hospital Regional tienen que atenderse a través del Seguro Integral de Salud (SIS) porque no logran activar el seguro de Real Plaza. El funcionario dijo que esperaban que en el transcurso del día de ayer se active la póliza para evitar algunos gastos adicionales que tienen los pacientes, sobre todo uno de ellos que permanece entubado.

“A la fecha, para ambas personas, está cubriendo el SIS todas las atenciones médicas, pero también existen medicamentos que piden adicionalmente y que estamos cubriendo nosotros”, afirmó.

Marco Quintana también se sumó al pedido de sanciones drásticas para los responsables de esta tragedia. “Estamos exigiendo al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan tomar acciones más drásticas, para que puedan sancionar a los responsables”, acotó.

RESPONDE

El gerente general de la Corporación Real Plaza, Misael Shimizu, reconoció que existen familias con las que recién entablarán diálogo. Una de ellas son los parientes de Harumi Carbajal.

“En el caso de la familia Carbajal, hasta el momento el sepelio ha sido cubierto por la empresa en donde ella trabajaba, ya tenemos el contacto. Nos pidieron que no contactemos a la familia por este momento de dolor que están pasando. Ayer fue el sepelio, lamentablemente, y esperamos que el día de hoy (ayer) podamos tener el contacto”, declaró en RPP Noticias.

También dijo que a pesar de que la lista oficial de heridos reporta a 81 personas, ellos tienen registrados a más afectados, con quienes buscan entablar diálogo.

“Hemos tenido contacto con muchos de los heridos, familiares o representantes vinculados a los heridos. En el caso de los heridos, hemos recorrido todas las clínicas y todos los hospitales, de las más de 81 personas, porque además de los 29 hospitalizados tenemos 70 personas que ya han sido dadas de alta. Algunos se atendieron por su cuenta y no están en la lista oficial”, aseguró.

En ese sentido, dijo que habilitaron una central telefónica para que puedan registrarse las personas que hayan tenido algún tipo de lesión en la tragedia ocurrida en el Real Plaza.

“Hay algunas personas que han sido dados de alta y que tenemos los nombres, pero que todavía no hemos podido contactar. Hemos abierto una línea telefónica, que es el 6014000, opción 9. Es un call center en donde vamos a recibir a todas estas familias, a esta lista de empadronados a los que todavía no hemos llegado”, aseveró.

INVESTIGADOS

La Comisión de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de La Libertad inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra quienes resulten responsables por el trágico suceso ocurrido en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, la noche del viernes 21 de febrero.

Este procedimiento sancionador es el resultado de la investigación preliminar que realizó la citada comisión regional tras conocer el hecho y determinar indicios sobre presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente en lo relacionado con el deber de idoneidad, deber de la seguridad de las personas y deber de información.

La decisión fue notificada a Real Plaza. Ahí se dispuso el cierre temporal del centro comercial, que el establecimiento asuma los gastos necesarios para la recuperación de la salud de las víctimas y que se gestione la identificación de potenciales víctimas indirectas del siniestro. También le pidió que asuma las gestiones y gastos necesarios generados por concepto de sepelio de las víctimas que fallecieron o proceda con el reintegro respectivo.

“El personal de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad, desde el fin de semana, se movilizó a los diferentes hospitales y clínicas hacia donde fueron derivados los heridos, para garantizar su derecho a la información y la activación de los respectivos seguros para las personas afectadas”, informó en un comunicado.

NO APOYAN

Los cuestionamientos a Real Plaza no pararon. El prefecto de La Libertad, Carlos Rodríguez, también lamentó la falta de apoyo del grupo a cargo de este establecimiento comercial. “Había comentarios como que la empresa Intercorp ha podido cubrir con refrigerios, almuerzos, al personal rescatista, cuando nosotros como Prefectura el día sábado y domingo hemos podido constatar in situ que lo manifestado por Intercorp no se ajusta a la realidad”, aseguró.

En tanto, en los exteriores del centro comercial algunos ciudadanos se mantienen haciendo vigilas y organizando marchas para exigir el cierre definitivo del local. También piden la máxima sanción para los encargados.

La tarde de ayer, manifestantes volvieron a recorrer las principales calles de Trujillo para exigir justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos, así como atención para los heridos.

Ellos instalaron carpas en las afueras del Real Plaza y se mantienen en ese lugar en señal de apoyo a los deudos de esta tragedia.

Familiares de Harumi Carbajal, una de las seis fallecidas en la tragedia, denunciaron que ningún representante del centro comercial se comunicó con ellos a pesar del tiempo transcurrido. Además, en el hospital Regional dos personas se atienen por SIS porque seguro de la empresa no se activa.

