Segundo Héctor Acuña Peralta, candidato al Congreso con el número 1 en La Libertad por el partido Alianza para el Progreso (APP), participó hoy en el programa de entrevistas “Diálogos con Correo”.

El aspirante al Legislativo aseguró que decidió dejar la actividad privada para incursionar en la política porque no se vio representado por los actuales parlamentarios, incluidos los de su propio partido: APP.

“De hecho, eso lo he manifestado en repetidas oportunidades, directo con ellos. Ahora que tengo la oportunidad de tener presencia en los medios de comunicación lo hago, porque soy transparente. Me puedo ganar amigos, pero prefiero la transparencia y directamente hablar las cosas. Ellos (congresistas de APP) saben lo que la población piensa, no es lo que piensa Héctor Acuña, es lo que piensa la población en general, deben ser conscientes de lo que han hecho”, señaló.

Consultado respecto al libro ‘Plata como cacha’, que revelaría la biografía no autorizada de su hermano César Acuña, en donde se darían a conocer hechos de presunta impunidad, indicó que ha “tratado de conseguirlo”, pero “se ha agotado”. Sin embargo, afirmó que lo leerá porque “en lo bueno y en lo malo tienes que estar informado”.

Héctor Acuña candidato por APP al Congreso

PROPUPUESTAS

Héctor Acuña, que es ingeniero civil y labora en el sector privado, dijo que en estas épocas de pandemia la población necesita mejoras en el sector salud, por lo que priorizará su trabajo en ese campo.

“Hay muchas cosas por hacer, infinidad de cosas, pero centraría mis primeras acciones en la salud, porque ahora la salud es lo que más nos preocupa. Yo centraría mi actividad y trabajo congresal para que todos tengamos vacunas a tiempo y gratis. Todos tenemos derecho a la vacuna, sea quien sea. Tiene que haber un conjunto de esfuerzos, entre el Gobierno central y también la parte privada. El Estado debe ser un aliado del privado, y viceversa, no pueden ser dos entes aislados”, indicó.

Además, resaltó que su experiencia en el rubro de la construcción y la educación le permitirán fiscalizar al nuevo gobierno. “Mi experiencia me permitirá fiscalizar todo lo que serían obras de infraestructura y contratos con el Estado porque conozco”, acotó.