El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se pronunció sobre el actual escenario político y electoral del país. Durante una entrevista en Exitosa, la autoridad edil cuestionó las restricciones que, según indicó, enfrentan los alcaldes para pronunciarse sobre las elecciones generales.

El burgomaestre señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería establecer con mayor claridad cuáles son los límites de participación de las autoridades locales durante un proceso electoral. Según explicó, en más de una ocasión ha sido observado únicamente por emitir comentarios sobre los comicios.

Maldonado sostuvo que las actuales restricciones afectan la libertad de expresión de los alcaldes. Además, comparó esta situación con lo que ocurre en otros países, donde aseguró que las autoridades locales sí pueden expresar sus opiniones políticas.

“Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería determinar hasta donde es el ámbito de acción de una autoridad en un proceso electoral. A mí, particularmente, más de una vez me han llamado la atención solamente por hablar, por opinar y es lamentable porque en otras sociedades o países, los alcaldes o autoridades locales no somos ciudadanos de segunda en un proceso electoral”, indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En comunicación con Exitosa, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, cuestionó que en el Perú los burgomaestres tengan restricciones para opinar sobre las elecciones generales, al considerar que ello limita el debate democrático y la… pic.twitter.com/QwshdGHpbS — Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2026





Cuestiona rol de congresistas

En otro momento, el burgomaestre también comparó la situación de los alcaldes con la participación de congresistas en actividades políticas. Maldonado criticó que los parlamentarios han podido realizar campañas para postular al Senado y a la Cámara de Diputados.

Además denunció que legisladores habrían utilizado recursos del Estado durante sus actividades políticas sin recibir sanciones. En contraste, afirmó que los alcaldes enfrentan limitaciones incluso para expresar opiniones públicas.

“A nosotros, los alcaldes, se nos prohíbe hablar sobre el proceso electoral, hacer campaña y dar opiniones, sin embargo, los congresistas lo hacen de manera libre, han hecho campaña con recursos del Estado y no pasó nada y a nosotros, las autoridades, ni se nos permite opinar de muchos temas”, indicó.

El alcalde de San Juan de Lurigancho también aclaró su posición respecto al comunicado difundido por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y otros burgomaestres sobre los resultados de la primera vuelta electoral.

Maldonado precisó que no respalda ese pronunciamiento. Sin embargo, reiteró que considera necesario que existan reglas claras sobre la participación de autoridades locales durante los procesos electorales.