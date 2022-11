La Beneficencia de Trujillo atraviesa su peor momento. En el ámbito económico no marcha con indicadores positivos y es una de las entidades más desorganizadas en la provincia de Trujillo. Sin embargo, lo primero que hizo el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, a penas retornó a su cargo tras perder las elecciones del 2 de octubre, fue cambiar al presidente del Directorio, Estuardo Reátegui.

En ese sentido, el cargo fue asumido por Gerardo Flores Solis, militante de Alianza para el Progreso (APP), quien tendría la consigna de seguir con los cambios, situación que sigue afectando a la debilitada Beneficencia.





¿Más cambios?

El gerente general de esta entidad, Marino Chávez Teves, reveló a Diario Correo que durante octubre, el presidente del Directorio de la Beneficencia de Trujillo ha hecho de todo por destituirlo del cargo de confianza. “Le digo con toda sinceridad: encontramos una institución totalmente desorganizada, con flujos económicos negativos. Todo el mes de octubre ha sido de inestabilidad por las constantes acciones de retirarme del cargo. Así, una institución no puede encontrar estabilidad”, señaló.

El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, exmilitante de Alianza para el Progreso, puede cambiar al presidente del directorio de la Beneficencia, pero no puede hacer nada para destituir al gerente general. Según Marino Chávez, el hombre de confianza de José Ruiz no lo ha destituido porque no tuvo el respaldo de los demás integrantes del Directorio de la Beneficencia.





Hace pedido

Es por eso que Marino Chávez espera que la consigna de sacarlo de la gerencia general pare. Reconoció que no conoce al alcalde José Ruiz.

“Cuando el alcalde retoma [el cargo] el 3 de octubre, dio la disposición de cambiar al presidente de la Beneficencia, Estuardo Reátegui”, añadió.





Más transparencia

Actualmente, la gerencia general de la Beneficencia de Trujillo espera los resultados de la indagación iniciada por la Contraloría sobre el alquiler de inmuebles y el contrato de concesión del cementerio de Mampuesto que propició las salidas de Marlon Angulo, exgerente general, y Favio Velasco, expresidente.

Para la regidora provincial de Trujillo, Olga Cribilleros, tendrían que darse sanciones severas contra los que resulten implicados en el mal manejo de los recursos de la entidad.

“Ya está en investigación por la Contraloría, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, y habrá sanciones muy fuertes porque se han dispuesto de propiedades y de inmuebles que no solo tienen un valor pecuniario, sino histórico y moral por el legado de sus benefactores”, declaró.

Cribilleros le recomendó al electo alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, no dejar de lado el estado situacional de la Beneficencia.