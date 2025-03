Varias instituciones educativas de la región La Libertad son un peligro para los estudiantes que a partir del 17 de marzo inician oficialmente el año escolar 2025. La Contraloría y la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito alertaron una serie de deficiencias en la infraestructura de algunos locales escolares, lo que podría poner en riesgo a los colegiales.

Reporte

La Contraloría inspeccionó, entre el 7 y el 18 de febrero, 69 centros educativos de inicial, primaria y secundaria situados en las 12 provincias de la región La Libertad. En otros siete colegios no pudieron ingresar porque estaban cerrados o no contaban con directores.

Durante las labores de control se advirtieron hasta nueve situaciones adversas, entre ellas “deficiencias en la infraestructura y falta de mobiliario en locales de las instituciones educativas”, lo que “podría poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa, además de afectar las condiciones de igualdad de género”.

Se detectó que 38 planteles contaban con cercos perimétricos en mal estado y 15 no tenían los mismos. Además, se encontraron deficiencias en las aulas: 51 centros educativos, es decir el 73.91 % de colegios, tienen “paredes en mal estado”, 44 (63.77 %) presentan “techos en mal estado”, 30 (43.48 %) tienen “pisos en mal estado”, 11 están “inhabitables y no se instalaron módulos prefabricados”, y 25 tienen “losas deportivas en mal estado”.

Respecto a servicios higiénicos, 46 colegios (66.67 %) requieren mantenimiento o sustitución, 8 no tienen diferenciados los baños para hombres y mujeres, y 15 no cuentan con servicios por nivel educativo. También se detectó falta de mesas y sillas en las aulas para alumnos en 19 planteles y falta de ese mismo mobiliario para profesores en otras 25.

Asimismo, se identificó que en 20 instituciones educativas no hay suministro de agua, 14 presentan restricciones, 5 no tienen desagüe, en 24 no hay servicio de recolección de basura, 1 no tiene suministro eléctrico y 3 tienen restricciones de energía. También hay carencia de internet en 25 planteles y falta de servicio de telefonía en 58.

Igualmente, se observó que 51 locales no contaban con proteción solar en las losas deportivas, 17 carecían de barandas o elementos de seguridad, 12 no tenían señalización de zonas seguras, 28 carecían de extintores y 29 tenían estos equipos vencidos.

Otro punto que necesita corregirse de inmediato es la falta profesores. En 22 colegios (31.88%) se detectó que hay “docentes insuficientes para el inicio del año escolar 2025″.

Además, hay “carencia de instrumentos de gestión escolar actualizados, aprobados o sin vigencia”, “limitaciones y carencia de condiciones para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales”, “carencia de plan y/o comisión para la gestión del riesgo de desastres” y “carencia de elementos y condiciones para la orientación educativa”, lo que “podría afectar la convivencia escolar, así como las acciones de prevención de la violencia y el tratamiento de casos de acoso entre los estudiantes, limitando la adopción de medidas correctivas”.

Alerta

La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo también inspeccionó, entre el 17 y el 24 de febrero, centros educativos públicos y privados de la provincia. Informó que en los colegios privados Adventista José de San Martín, OBC Kids, Libertad School, Colorido, Cepae School, Renovación y Kinder House se dispuso el cercado y posterior desmontaje de las estructuras de metal que cubren el techo del patio principal por existir afectación a las estructuras, lo que representa “riesgo alto”. La misma medida se adoptó en el plantel estatal José Encinas de Víctor Larco.

Además, los centros educativos OBC Kids, Libertad School, Kinder House, Renovación y Colorido no tenían certificado de inspección técnica en edificaciones vigente ni contaban con autorizaciones para brindar el servicio educativo en los locales visitados.

TE PUEDE INTERESAR: