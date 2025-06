El haberse encontrado una “celda dorada” en el penal El Milagro, en Trujillo, donde un interno gozaba de privilegios como tener una habitación amoblada con una cómoda cama, un moderno televisor, servicio de Internet y plataformas de streaming ha significado un claro mensaje de impunidad a los que viven al margen de la ley.

El tema se tornó todavía más grave, cuando la Policía informó que el recluso que pasaba sus días en ese ambiente es acusado de, presuntamente, dirigir extorsiones desde la holgura de dicha celda.

INTERVIENEN

Ante esta escandalosa situación, la jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, envió ayer el Oficio N° 0929-2025 al director del establecimiento penitenciario de Trujillo, Juan Herrera Chávez, para que informe todo lo relacionado a los hallazgos hechos en la celda del recluso José Castañeda Gómez (33), “Chubi”, quien cumple condena por robo agravado y homicidio.

“Queremos saber el por qué se habría permitido esta situación, ya que se pone en evidencia un descontrol en el ingreso de objetos prohibidos y, además, se brinda privilegios a un interno al tener una celda en esas condiciones, cuando la mayoría de la población penitenciaria vive hacinada dentro de ese penal”, enfatizó Olórtegui.

PÉSIMO MENSAJE

La representante de la Defensoría del Pueblo señaló que situaciones como estas no pueden estar sucediendo dentro de la cárcel, ya que significa un mensaje distorsionado a la población en cuanto a la lucha contra la delincuencia e inseguridad. “Estamos viviendo diferentes problemas todos los días y, si bien es cierto, la delincuencia puede estar disminuyendo en la temática de extorsiones con explosivos, la población no lo ve así porque se siguen presentando este tipo de delitos, No vamos a permitir que se haga esto desde una prisión”, advirtió.

En efecto, la Policía llegó el último martes por la noche hasta la celda del interno “Chubi”, situada en el pabellón 5, para realizar una minuciosa requisa, ya que se le está investigando por extorsionar a una abogada, a quien le exigía S/ 10,000 para no atentar contra su vida. Las amenazas eran hechas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp.

En la habitación del recluso no solo se encontraron todas esas gollerías, sino también un libreta con anotaciones de nombres, números de Documento Nacional de Identidad (DNI) y montos de dinero.

DEBEN RESPONDER

El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, calificó esta situación como “escandalosa” y pidió que de oficio el Ministerio Público inicie una investigación contra los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que permitieron que ingresen a la celda del recluso todos esos objetos prohibidos. “Yo estoy de acuerdo en que se privatice la seguridad externa de los penales para mejorar los controles en los ingresos”, acotó.