Durante un operativo ejecutado por personal de la Policía de Carreteras (POLCAR) a la altura del kilómetro 147 del sector Quesquenda en Huamachuco, región La Libertad, se intervino a un hombre que llevaba S/ 100 mil en efectivo y no sabía explicar cómo había obtenido esa cantidad de dinero.

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El sospechoso fue identificado como Constante Palermo Layza Campos (43), quien iba al volante de una camioneta de placa de rodaje TEI-809.

El dinero estaba dentro de un morral dividido en cuatro fajos de S/ 25 mil cada uno.

No sabe, no opina

Cuando los agentes del orden le preguntaron cómo es que había obtenido el dinero y en qué lo pensaba usar, el intervenido prefirió guardar silencio.

Ante esta situación, los efectivos le incautaron a Layza el dinero, la camioneta y un celular.

Posteriormente todo lo incautado y el sospechoso fueron puestos disposición de la Unidad Especializada de Lavado de Activos – Trujillo y se dio parte al Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.

El pasado 20 de junio, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo intervinieron a la altura del kilómetro 25 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Menocucho, distrito de Laredo, a dos hombres que viajaban en una camioneta con S/ 94 mil en efectivo. Tampoco explicaron de dónde sacaron el dinero y son investigados por lavado de activos.