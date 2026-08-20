Fue detenido en Huamachuco porque no supo explicar cómo obtuvo el dinero. Lo investigan por lavado de activos.
Fue detenido en Huamachuco porque no supo explicar cómo obtuvo el dinero. Lo investigan por lavado de activos.

Durante un operativo ejecutado por personal de la Policía de Carreteras (POLCAR) a la altura del kilómetro 147 del sector Quesquenda en Huamachuco, región , se intervino a un hombre que llevaba S/ 100 mil en efectivo y no sabía explicar cómo había obtenido esa cantidad de dinero.

El sospechoso fue identificado como Constante Palermo Layza Campos (43), quien iba al volante de una camioneta de placa de rodaje TEI-809.

El dinero estaba dentro de un morral dividido en cuatro fajos de S/ 25 mil cada uno.

No sabe, no opina

Cuando los agentes del orden le preguntaron cómo es que había obtenido el dinero y en qué lo pensaba usar, el intervenido prefirió guardar silencio.

Ante esta situación, los efectivos le incautaron a Layza el dinero, la camioneta y un celular.

Posteriormente todo lo incautado y el sospechoso fueron puestos disposición de la Unidad Especializada de Lavado de Activos – Trujillo y se dio parte al Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.

El pasado 20 de junio, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo intervinieron a la altura del kilómetro 25 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Menocucho, distrito de Laredo, a dos hombres que viajaban en una camioneta con S/ 94 mil en efectivo. Tampoco explicaron de dónde sacaron el dinero y son investigados por lavado de activos.

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