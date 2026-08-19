La tumba de un infante de al menos 18 meses de edad fue hallada en el Complejo Arqueológico Huacas de Moche, ubicado en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, región La Libertad.

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Según informó la agencia Andina, la sepultura presentaba “un patrón característico de la cultura Moche” y el menor “fue enterrado con ofrendas en el núcleo urbano del sitio”.

DETALLES

En diálogo con el mismo medio estatal, el arqueólogo Jermi Mejía López explicó que la tumba fue hallada en el “Conjunto Arquitectónico 61”. El infante estaba “en posición recostado, con la cabeza orientada al sur y las piernas al norte”, precisó la agencia.

Según Andina, este conjunto arquitectónico está situado “en el sector sur del núcleo urbano Moche y presenta pequeñas plataformas y muros divisorios que delimitaban espacios para distintas actividades”.

“El entierro estuvo acompañado por un ajuar funerario compuesto por dos silbatos, una sonajera y una vasija escultórica, elementos que aportan información sobre las prácticas culturales y funerarias de esta sociedad que habitó este lugar hace unos 1,500 años”, agregó.

TRABAJOS

En su cuenta en Facebook, el Complejo Arqueológico Huacas de Moche replicó una publicación de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) en la que la casa de estudios revela “los últimos avances de las investigaciones” en el citado sitio.

“El director del proyecto, Carlos Rengifo Chunga, indicó que las excavaciones revelan las prácticas funerarias y rituales de quienes habitaron el lugar hace unos 1.500 años: en la plataforma Uhle se estudia un patio ceremonial con contextos funerarios y en el sector urbano se analiza su forma de vida, alimentación y objetos de uso cotidiano”, se indica en la publicación.