Un menor de edad sindicado por la Policía de ser el presunto cabecilla de una banda delictiva fue intervenido en posesión de armas y explosivos en la provincia de Chepén.

MIRA ESTO| La Libertad: Matan a dirigente de empresa de transportes

Le seguían los pasos

La captura del adolescente de iniciales M.A.G.H. (16), alias “Diablo”, estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Los efectivos informaron que le seguían los pasos luego que por acciones de inteligencia conocieran que sería el supuesto cabecilla del grupo criminal autodenominado “Los Maléficos del Valle”.

“La intervención, producto de investigación minuciosa y coordinación con unidades especializadas de la PNP, permitió incautar municiones, artefactos explosivos, un arma de fuego, una casaca policial y un vehículo menor, neutralizando así un grave peligro para la seguridad pública”, informó la Región Policial La Libertad.

El adolescente y los objetos que se le incautaron fueron llevados a la Depincri Chepén para las investigaciones de ley. Los agentes, asimismo, dieron aviso a la Fiscalía de Familia.

Preocupa

Las autoridades han mostrado su preocupación por la gran cantidad de menores de edad intervenidos durante los primeros días del año.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, confirmó, durante la exposición de su plan de trabajo en el Consejo Regional, que la mayoría de adolescentes fueron atrapados con cartuchos de dinamita o por estar involucrados en la detonación de estos aparatos explosivos.

El oficial, asimismo, reveló que solo en el mes de enero fueron intervenidos 78 menores en la región La Libertad.

“Los menores son el sector más vulnerable y por cuánto (detonan dinamitas), por 50 o 100 soles, por ese dinero interrumpen la tranquilidad de la ciudadanía”, señaló.