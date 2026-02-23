La Policía intervino a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Injertos de la Jauría”, tras vincularlos a un ataque a balazos a un joven en una yunza.

Se trata de Carlos Romero García (23), “Sangre), Joselyn Hilario Lozano (20), ”Josi", y Lesly Cruz Muñoz (26), “Lelo”, quienes fueron intervenidos en una vivienda del barrio 6 A, en el distrito de Alto Trujillo.

De acuerdo a información policial, los tres sujetos antes aludidos habrían pretendido ocultar el arma usada en ataque contra José Lozano García (37) y encubrir al autor del disparo, quien fue identificado como José Romero García, hermano de Carlos Romero.

En la casa donde se intervino a los tres sospechosos se halló el arma de fuego usada en el ataque a José Lozano, quien lucha por su vida en un hospital de Trujillo, pues una bala le impactó en el rostro.