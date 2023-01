La Contraloría General detectó que el expediente técnico de una obra de agua potable y alcantarillado ejecutada en Huamachuco, contenía precios de materiales superiores a lo ofertado en el mercado que generaron una sobrevaloración del presupuesto de la obra ascendente a S/ 5 332 664 y, consecuentemente, pagos en exceso durante su ejecución por S/ 1.3 millones por parte de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.

El Informe de Control Específico Nº 015-2022-2-0419-SCE, que evaluó el período del 10 de abril de 2014 al 31 de agosto de 2022, señala que la versión primigenia del expediente técnico del proyecto fue aprobada en abril del 2014, actualizada y reformulada hasta en seis ocasiones desde el año 2015 al 2019; lo que elevó el costo total del financiamiento de S/ 60.7 a S/ 109.5 millones.

El ejecutor de la obra fue seleccionado en noviembre de 2019 y en enero de 2020 la contratista inició los trabajos, con un plazo de ejecución de 660 días calendario que no cumplió debido a paralizaciones y/o suspensiones de plazo, que motivaron a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión a declarar la nulidad de oficio del contrato de ejecución de obra, en junio de 2022. Previo a ello se tramitaron, aprobaron y pagaron 57 valorizaciones (cuantificaciones económicas del avance físico en la ejecución de la obra), con partidas que en sus estructuras de costos contenían precios de materiales sobrevalorados, lo que finalmente propició el pago en exceso mencionado.

Asimismo, tres de los cuatro documentos presentados por la contratista para acreditar la solvencia económica no cumplieron los requisitos para ser consideradas líneas de crédito y no constituyeron compromiso para su otorgamiento; tampoco presentó toda la documentación requerida para el perfeccionamiento de contrato y por ello, no debió ser elegido como postor ganador, ni suscribir contrato para la ejecución de la obra.

Por todo lo expuesto, la comisión de control halló presunta responsabilidad penal y/o administrativa en cuatro ex funcionarios y/o servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, por lo que el informe fue comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de la acción penal, y a la alcaldía provincial para el deslinde de las responsabilidades administrativas.

