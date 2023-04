Trujillo registró el último lunes la temperatura más alta en lo que va de este año: 31.9° C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Ola de calor

Fuentes de la entidad estatal precisaron que dicha temperatura fue registrada en la estación Trujillo, ubicada en el distrito de Laredo.

Añadieron que si bien la temperatura fue igual a la reportada el 14 de marzo, se trata de un valor récord, pues “en abril nunca se había registrado una temperatura tan alta” [en la capital de la primavera]”.

El Senamhi recordó que este incremento de la temperatura ya estaba previsto. “Durante este periodo [entre el 2 y 5 de abril], se prevén temperaturas máximas entre 29 y 32° C en la costa liberteña”. “Las temperaturas mínimas estarían entre los 22 y 24°C”, añadió el pasado viernes.

El último registro más alto en Trujillo, precisaron las mismas fuentes, era de 30.4° C, reportado el 13 de marzo de 2010. Sin embargo, el 1 de abril de este año se registró 30.7° C y el domingo 2 del mismo mes, 30.6° C.

El biólogo Carlos Bocanegra García advirtió que en los próximos días podríamos llegar a los 33 o 35° C.

“No olvidemos que la temperatura del mar está igual a la de marzo de 2017 y es esta la que determina la temperatura ambiental. Como consecuencia, además, las lluvias continuarán”, explicó el especialista.