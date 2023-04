Toda la maquinaria pesada de las gerencias regionales de Infraestructura y Caminos del Gobierno Regional de La Libertad han sido ubicadas en puntos críticos en provincias de la costa y sierra, para intervenir inmediatamente ante la posible activación de una quebrada o desborde de un un río.

Esto ante el informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) que señala que, entre el martes 04 y jueves 06 de abril, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a extrema intensidad en la costa norte y sierra de La Libertad.





EL PLAN

Así lo informó ayer el coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad.

El funcionario explicó que, de acuerdo al plan de prevención que se ha diseñado, se le está dando prioridad a las cinco provincias de las costa (Trujillo, Pacasmayo, Ascope, Virú y Chepén), toda vez que también hay una alerta de un posible Fenómeno El Niño.

Dávila aclaró que esto no significa que se está descuidando a las provincias de la sierra (Pataz, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Julcán, Otuzco), sino que hasta donde se ha analizado en esta zona de la sierra se está produciendo lluvias propias de la temporada.

“El riesgo está actualmente en las provincias de la costa. Sin embargo, ya hemos sostenido reuniones con las gerencias de Infraestructura y Caminos para que el pool de maquinaria estén situados en puntos críticos, a fin de tenerla disponible ante la posible activación de una quebrada”, agregó.

COMUNICACIÓN

Señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER)-La Libertad se están emitiendo boletines constantes informando paso a paso sobre la posibilidad de lluvias.

No obstante, recomendó a la población no arriesgar su vida y ante una lluvia de más de tres horas opte por evacuar y ponerse a buen recaudo si es que vive cerca de una quebrada o los márgenes de los ríos.

“Hay que evitar quedarse en la casa pensando que esto ya pasará o que si me voy me van a robar mis cosas, tiene que primar la vida. Hay que evitar cruzar cuando el río se desbordó o una quebrada se activó, no hay que poner la vida en riesgo”, recomendó el funcionario.





¿DÓNDE IR?

Dávila comentó que se debe tener en claro las rutas de evacuación para las posibles emergencias que puedan suscitarse. “Luego se está viendo que las personas vayan a un estadio, colegio u otro local que sea seguro para permanecer allí hasta que pase el siniestro. Los que no tengan acceso a un lugar así, deben trasladarse a zonas altas”, indicó.

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo se desató una lluvia intensa de más de 5 horas en varias provincias de la región La Libertad, que ocasionó que las calles se inunden y ríos se desborden.

En Trujillo se activaron varias quebradas y los huaicos afectaron a decenas de viviendas y la infraestructura vial, como también educativa.

El canal Madre del Proyecto Especial Chavimochic se afectó en varios tramos y miles de personas se quedaron sin agua potable por más de dos semanas. Las reparaciones aún están a un 50% y nuevas lluvias volverían a dañar la infraestructura hidráulica.





SEMANA SANTA

Ante esto contexto, las autoridades recomiendan a la población que tiene planeado viajar el fin de semana largo por Semana Santa, tengan en cuenta la información que emite el SENAMHI o el COER en La Libertad, para evitar ponerse en riesgo.