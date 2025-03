En el ande liberteño hay familias que sufren por las intensas lluvias y huaicos que han cobrado la vida de 10 personas. Mientras que en provincias de la costa, como Trujillo, Ascope y Virú, extorsionadores dinamitan colegios.

En tanto, los deudos de los seis fallecidos y parientes de los 80 heridos de la tragedia en el Real Plaza Trujillo ven que los días pasan y no hay indicios de encontrar responsables ni líderes políticos que los representen en su lucha por hallar justicia.

Se va

Es en ese dramático contexto que el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, sorprendió a todos al decidir tomar vacaciones por 10 días.

De acuerdo con el oficio N° 000644-2025-GRLL-GOB, emitido el último miércoles, César Acuña le informó a la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, que hará uso de su goce vacacional correspondiente al año 2023, del 6 de al 15 de marzo de este año.

“Una vergüenza”

Para el consejero regional por la provincia de Trujillo Robert de la Cruz Rosas, lo que está haciendo César Acuña es algo inaudito, pues está abandonando la región cuando más se necesita de su presencia. “No estamos bien en seguridad ciudadana, la inversión en obras no es la mejor. El señor César Acuña se va, a pesar de que es el responsable político de la tragedia en el Real Plaza Trujillo. Se va un día después de que se cae el techo del Hospital Regional de Trujillo. Al parecer no le importa nada”, manifestó.

Robert de la Cruz precisó que desde el 2023 a la fecha, entre licencias y vacaciones, el gobernador César Acuña ha abandonado sus funciones por 121 días.

“Esto lo convierte en el gobernador más viajero de todo el Perú y el que más tiempo se ausentó en la historia de los gobernadores regionales de La Libertad. Ese es su legado y es una vergüenza”, enfatizó.

En efecto, durante 2023, el Consejo Regional de La Libertad aprobó 45 días de licencia sin goce de haber para César Acuña. Ese mismo año el gobernador salió 15 días de vacaciones.

En 2024 la historia se repitió y los consejeros aprobaron otros 40 días de licencias para César Acuña. Además, entre el 4 y 14 de abril, viajó 11 días a China por comisión de servicios.

Es legal

El abogado y exconsejero regional por Ascope Greco Quiroz Díaz señaló que no es ilegal lo que hace César Acuña, pues la norma se lo permite. “Lo que sí es cuestionable es que se vaya justo ahora cuando estamos en emergencia por inseguridad por el alto índice criminal, minería ilegal y sicariato. O sea, afronta la emergencia largándose de la región. Acuña dice que pone el pecho por la región. Yo me pregunto, ¿lo hará en Madrid o en París? Porque ya todos sabemos que en Trujillo eso no sucederá”, acotó.

Renunciaría

Mónica Sánchez, vocera del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, lamentó la falta de compromiso de César Acuña con la región. “Cualquier cosa se puede esperar y es probable que en setiembre renuncie al cargo para postular a la presidencia del Perú”, advirtió.