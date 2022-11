El crimen registrado en el sector “La Cabaña”, ubicado en el distrito de Florencia de Mora, prácticamente acabó con la carrera de la suboficial de segunda de la Policía, Judith Félix Zegarra, pues con su arma se cometió este nuevo homicidio en la provincia de Trujillo. El director de la Tercera Macro Región Policial de Nacional, Augusto Ríos Tiravanti, aseguró que la agente está vinculada directamente con este crimen, por lo que fue detenida.

Contra suboficial

El general Ríos aseguró que la suboficial, quien residen en inmediaciones de donde se perpetró el homicidio la madrugada del último lunes, cruzó la línea delgada de la ley.

“Esta mala efectivo policial ha cruzado la delgada línea de la ley y ha estado vinculada a este delincuente que tenía antecedentes penales. La suboficial ha sido detenida por la propia Policía y queremos dejar claro que no apañamos, no blindamos, no escondemos y menos dejamos de intervenir a personal policial que cometa algún delito”, aseguró.

Más detalles

La defensa legal de la suboficial, sin embargo, tendría cómo demostrar que en ningún momento le proporcionó el arma de fuego al criminal Esvin Bailón Díaz, quien asesinó a Alexander Valverde Salas en medio de una fiesta que se realizaba en el local comunal “Santiago Apóstol”.

La tesis de la Policía, en contraposición, deja mal parada a la agente Judith Félix Zegarra, quien brindaba servicio administrativo en la sede central de la Tercera Macro Región Policial.

“Ella está detenida y ha sido comunicado al Ministerio Público. El autor del hecho, que sería la pareja sentimental de la suboficial, tenía antecedentes y había purgado condena. Evidentemente, la autoría está determinada y hay una coparticipación de la suboficial, y por eso está detenida”, añadió el oficial Ríos.

El criminal, también conocido como “Ojón” está prófugo. Pero la Policía ya lo tendría en la mira.