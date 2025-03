A pesar de haber transcurrido más de 15 días para el ingreso del nuevo director a la Empresa de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib S.A.), el presidente del directorio de esta EPS, Percy Rosario Martell, se negaría a convocar a sesión de directorio, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución Viceministerial N° 04-2025-VIVIENDA/VMCS, emitida el pasado 19 de febrero, que designó al abogado Frank Sánchez Romero como miembro titular de la citada empresa de servicio y al ingeniero Alcides Arellano Alvarado como integrante suplente.

La voz de alerta la puso Ricardo Delgado Arana, otro de los miembros del directorio, quien solicitó al gerente de Sedalib, Víctor Gutiérrez Muñoz, convocar a sesión para así cumplir con la disposición viceministerial.

“Es inaudito lo que viene pasando en Sedalib. Se niegan a convocar a sesión de directorio simplemente porque no se quiere permitir el ingreso del nuevo director. Hace dos días (4 de marzo) he solicitado formalmente se convoque a directorio, si no obtenemos respuesta alguna vamos a tener que tomar otras acciones que la ley nos permita”, indicó.

Entre los pedidos formulados por Delgado también se encuentra dejar sin efecto el acuerdo de directorio de fecha 29 de enero de 2025, referente a la ratificación en el cargo de Presidente de Directorio de Sedalib de Percy Rosario Martell, para el período comprendido entre el 29 de enero de 2025 al 28 de enero de 2026. Según el denunciante, esto contraviene el estatuto de la EPS.