La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad solicitaría la prisión preventiva del consejero regional Abner Ávalos, intervenido la noche del lunes tras cobrar una coima de S/ 5 mil a un empresario minero para favorecerlo en una inspección.

Diligencias

Fuentes del Ministerio Público indicaron que “al tratarse de un caso en flagrancia” (al encontrársele el dinero que le habría sido entregado por el denunciante) se procedería a “un proceso inmediato y una prisión preventiva”, que se solicitaría en las próximas horas.

Además, durante las diligencias, se allanó la oficina del detenido en el Consejo Regional de La Libertad. Ahí se habría incautado documentación que guardaría relación con la investigación.

Como informó Correo, el empresario que denunció el caso le dijo a la Policía que Abner Ávalos habría indicado que la coima iba a ser repartida entre dos personas. Por ello, se sospecha que el otro involucrado podría ser algún servidor de la Gerencia de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad.

En ese sentido, el abogado y analista político Miguel Rodríguez Albán consideró que el Ministerio Público también debería intervenir las oficinas de la Gerencia de Energía y Minas, teniendo en cuenta que las inspecciones que realizan los consejeros se hacen en conjunto con esa dependencia.

“El señor (César) Acuña salió con mucha firmeza a decir que deslinda con la corrupción, pero la corrupción no solo está en la conducta del señor Ávalos. Debe haber funcionarios de esa área (Gerencia de Energía y Minas) que se prestan para eso, debe haber funcionarios que se hacen de la vista gorda y no inspeccionan”, aseguró.

Sobre la continuidad de Abner Ávalos en el Consejo Regional, indicó que él aún no podría ser suspendido del cargo porque no cuenta con ningún impedimento legal para ocupar el puesto para el que fue elegido.

“En cuanto no se defina su situación jurídica no puede adoptar el Consejo Regional ninguna decisión (de retirarlo del cargo). Si el Poder Judicial decide que se le investigue en libertad podría continuar en el cargo, porque hay un principio de presunción de inocencia.Solo si se le dicta una prisión preventiva podría pedirse su suspensión, porque tendría una limitación temporal de su libertad y con ello no podría ejercer plenamente la función de consejero. Ahí sí ameritaría su reemplazo temporal”, acotó.

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, aseguró que en los próximos días convocaría a sesión para definir el reemplazo de Ávalos en la Mesa Directiva y en la Comisión de Energía y Minas.

Investigación

Según las leyes peruanas, Ávalos podría recibir una pena entre 6 y 8 años, pero podría acogerse a la terminación anticipada para reducir su condena.

El exfiscal Alfredo Galindo consideró que no se debería aceptar la terminación anticipada.

“Si él se somete a confesión sincera, se le condena y el caso ahí muere; yo como fiscal investigaría todos los tentáculos que ha tenido este señor. Él no tenía la capacidad de decisión, pero sí tenía la capacidad de interceder ante terceros. ¿Ya lo habrá hecho en otras oportunidades? ¿Habrá gente que le ha pagado otra coima? Yo pediría una prisión preventiva e investigaría más para llegar a los tentáculos”, dijo.