No le dan tregua. El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, y el congresista liberteño Diego Bazán Calderón enfilaron sus críticas hacia el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por las denuncias que lo relacionan a presuntos actos de corrupción.

El gobernador acusó al mandatario de crear “cortinas de humo” para desviar las investigaciones en su contra, mientras que el legislador indicó que en los próximos días presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales, con lo que se irían el jefe de Estado y los 130 parlamentarios.





No le cree

Manuel Llempén consideró que la gestión del presidente Pedro Castillo estaría “creando cortinas de humo” para tapar las últimas revelaciones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz de la Fiscalía que denunció presuntas presiones del Gobierno en altos mandos de las Fuerzas Armadas para conseguir ascensos.

Una de las distracciones, según dijo el gobernador, sería el proyecto de ley que presentó ante el Congreso para que se someta a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

“Estas distracciones que está haciendo con la solicitud de la Asamblea Constituyente es para no hablar ya del cierre de minas y conflictos sociales que tenemos por todo el Perú, para no seguir hablando del tráfico de influencias en los ascenso de las Fuerzas Armadas. Quieren tapar la sentencia de Vladimir Cerrón, que es el dirigente que está conduciendo todos los movimientos políticos de nuestro país, para no hablar de Bruno Pacheco y los sobrinos de Castillo, que están prófugos”, afirmó.

También consideró que los cuatro gabinetes que tiene hasta el momento el presidente “han sido un total fracaso”. Ello, agregó, habría originado que la inflación anual en el país llegue a 8,62%.

“Lo preocupante es que estamos viendo nosotros que hemos terminado el mes de abril de este año y hemos despertado al monstruo de la inflación (8,62%), una inflación anualizada en el país que en las últimas décadas no hemos tenido. Esto es producto de esta incertidumbre, de toda esta incapacidad e ineficiencia en la conducción de nuestro país”, señaló.





Adelanto de elecciones

El legislador de Avanza País, Diego Bazán, por su parte, indicó que las últimas declaraciones de Karelim López corroborarían “la aparente red de corrupción” que se habría tejido en el Gobierno.

Sin embargo, instó a López a presentar audios, videos o conversaciones WhatsApp para que puedan “hacer este control político”.

“La Fiscalía debe hacer su trabajo y profundizar en el tema, están siendo bastante tibios con este tema, no dan resultados hasta el día de hoy y sigue persistiendo la imagen del presidente en esta aparente red de corrupción”, afirmó.

También anunció que está planteando dos proyectos de ley. Uno es sobre el adelanto de elecciones. Sobre esto dijo “que debe ser incluido con el Congreso de la República, porque adelantar solo el tema del mandato presidencial generaría ingobernabilidad en el país”.

La segunda iniciativa es para disminuir los votos necesarios para la vacancia presidencial, de 87 a 78.

El congresista de Alianza para el Progreso, Héctor Acuña, en tanto, indicó que “antes que cualquier consulta sobre cambios de Constitución” deberían aplicarse reformas políticas para salir de esta crisis. Por ejemplo, señaló que se debería trabajar en “la mejora de las elecciones y el retorno a la bicameralidad”.