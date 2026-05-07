La Junta de Usuarios del sector Hidráulico Menor Virú, en coordinación con el Proyecto Especial Chavimochic, realizó una visita técnica previa a la prueba hidráulica programada para hoy, como parte de los trabajos que permitirán llevar agua a cientos de hectáreas agrícolas del sector San Francisco El Alto, en la Comisión de Usuarios San Ildefonso.

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El presidente de dicha junta de usuarios, Roberth García Silvestre, destacó que esta obra tendrá un impacto positivo para todo el valle, pues beneficiará directamente a cerca de 72 usuarios y a más de 372 hectáreas agrícolas que durante años solo reciben agua de puquio o del canal Napo, lo que resulta insuficiente para el desarrollo agrícola de la zona.

“Ahora, incluso, se podrán incorporar más hectáreas que actualmente se encuentran sin cultivar”, aseveró el dirigente.

El proyecto hídrico, que permitirá generar nuevas oportunidades de trabajo, contempla la instalación de aproximadamente 400 metros de tuberías para la conducción del recurso hídrico. Actualmente, la obra presenta un avance superior al 90 % y se encuentra en su etapa final antes de su puesta en funcionamiento. Durante la inspección se constató la existencia de cientos de hectáreas que no producen debido a la falta de disponibilidad hídrica.