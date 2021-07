El último 7 de mayo, en la Beneficencia Pública de Trujillo, Fredy Carranza Villa, en su calidad de gerente general de esta entidad, firmó el memorando N.°122 con el que autorizaba otorgar a los trabajadores un incentivo extraordinario de 200 soles por el Día de la Madre y otro de 200 por el Día del Padre, por única vez, según el documento al que Correo tuvo acceso.

Carranza Villa ya no es gerente general porque el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, lo designó el último 14 de mayo como presidente del directorio de la Beneficencia. Pero, antes de asumir este cargo, cobró el bono de 200 soles correspondiente al Día de la Madre.

“Lo que pasa es que todos cobran, desde el gerente y todos los trabajadores; en esa época yo era gerente, ahora soy presidente y no me corresponde. Es un bono que se les da a todos el Día de la Madre y el Día del Padre”, declaró.

El funcionario de José Ruiz, asimismo, pidió que quede claro que el incentivo que él mismo autorizó y cobró no es “dinero del Estado”. Tampoco le encontró “sentido” a la denuncia en contra de su accionar cuando se desempeñaba como gerente general de esta entidad que brinda servicios de protección a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad.

“Día de la Madre y Día del Padre se consigna siempre acá; este bono se consigna no por ahora, siempre se ha consignado. Entonces se hizo un acta con todos los trabajadores, y a través de esa acta se cobra ese bono, entonces allí está estipulado por el Día de la Madre y Día del Padre. Ojo, no olvidar que este no es dinero del Estado, o sea, yo no entiendo por dónde va la denuncia. El dinero que nosotros tenemos son autogestionarios”, afirmó.

Sin embargo, quien sí le encuentra sentido a la denuncia es el abogado Yuri Rosales Rodríguez, que no entiende cómo el exgerente general cobró un bono por el Día de la Madre, pues considera que solo sería para las ‘madres de familia’, ya que también hay un bono especial por el Día del Padre. Sin embargo, precisó que hay un decreto que sí le impediría el cobro al funcionario.

“La entidad ya se maneja como entidad privada, pero eso no significa que los trabajadores, en su mayoría, han dejado de ser trabajadores del decreto legislativo 276, es decir, régimen público. Entonces, en el tiempo hay el decreto de urgencia 038 del año 2019 que establece que beneficios debe percibir un trabajador bajo el régimen 276. Partiendo que ese beneficio no le corresponda a ningún trabajador, y con mayor razón a los cargos de confianza porque ya existiría una norma de forma expresa que prohíbe todo tipo de bonificación extraordinaria”, explicó.

En ese sentido, el abogado manifestó que la Contraloría podría intervenir.

“Si bien es cierto la Beneficencia cambió de régimen, sigue bajo la supervisión y control de la Contraloría General de la República, entonces, la Contraloría fácilmente puede observar y disponer lo que en algunas entidades. Por ejemplo, el órgano de control interno ha dispuesto que devuelvan el dinero pagado indebidamente”, dijo.

