Cuatro viviendas del barrio Ramón Castilla resultaron afectadas tras una intensa lluvia que cayó en la ciudad de Otuzco, región La Libertad, el último miércoles, confirmó ayer el jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad provincial, Juan José Zare Cruz.

Según el funcionario, por ahora no será necesario reubicar a las familias que habitan dichos inmuebles, pero se realizará un monitoreo permanente en la zona para evaluar los daños y evitar posibles desgracias o pérdidas humanas.

Emergencia

De acuerdo con distintos medios de comunicación de la Capital de la Fe, la lluvia inició al mediodía y se prolongó durante varios minutos. “El caudal de agua que llega por este lugar (calle Libertad) nace a la altura del reservorio, ubicado en la parte alta del barrio La Ermita”, informó Chami Radio.

En el caso de las viviendas afectadas en el barrio Ramón Castilla, Juan José Zare explicó que llevaron la parte parte debido a unas obras que se ejecutan en la zona. “El desmonte y el movimiento de tierra que se ha realizado para la construcción de una vía ha hecho que el sector rebalse”, expresó en una entrevista con RPP Trujillo.

El funcionario agregó que si bien la lluvia duró solo algunos minutos, su fuerte intensidad provocó los daños indicados. “Aquí también debemos hablar de falta de trabajos de prevención”, comentaron, sin embargo, algunos vecinos.

En los últimos días, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha venido advirtiendo sobre lluvias de fuerte intensidad en la sierra de La Libertad. Para el jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Otuzco (MPO), toda su jurisdicción es vulnerable. “Sabemos que todas las ciudades de la sierra son vulnerables por su ubicación geográfica”, señaló.

Ante este escenario, Zare aseveró que el objetivo de su gestión es tener los cauces [de los ríos] limpios. “Pedirle también a la población que nos ayude teniendo limpias sus zonas”, agregó.

Clima

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad también ha venido informando de lluvias de gran intensidad en la sierra de la región en los últimos días. Incluso, producto de estas precipitaciones —y de un inadecuado mantenimiento— parte del techo de la comisaría de Tayabamba (Pataz) se desplomó y dejó varios espacios de la delegación policial afectados.

Algunas de las otras provincias liberteñas más golpeadas por estas lluvias son Sánchez Carrión y Santiago de Otuzco.

Para los próximos días, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se esperan lluvias en estas y otras provincias de la región.