Golpe a la extorsión en T. Agentes de la División Regional de Inteligencia de La Libertad y del Departamento de Investigación Criminal Este detuvieron a dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los Cachacos de la NG”, dedicados a la extorsión. Se incautaron gran cantidad de explosivos.

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La redada que permitió atrapar a Nayeli Tatiana Arellano Aragonez (22) y Nilbert Paolo Arellano Aragonez (19) se dio en un inmueble del distrito Alto Trujillo. Durante el allanamiento se encontraron 18 cartuchos de dinamita, dos granadas de guerra, un arma de fuego con la serie erradicada y decenas de municiones.

La Policía informó que está tras los pasos de un tercer miembro de esta banda, que logró escapar del operativo. Según detallaron, lograron desbaratar a “Los Cachacos de la NG” tras seguirle el rastro a una serie de extorsiones que se perpetraban a empresarios y dueños de negocios de esa localidad.