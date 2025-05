Autoridades, ronderos, organizaciones de base y pobladores marcharon la tarde de ayer por las calles de Trujillo para exigir seguridad para la región y la derogatoria del decreto que suspende las actividades mineras y establece el toque de queda de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., durante 30 días.

Protesta

Durante la manifestación, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, lanzó un ultimátum al gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que acoja sus pedidos.

“Exijo no más muertes en Pataz, no más muertes en la región La Libertad; exijo que se le devuelva el derecho al trabajo a los patacinos. Nos estamos autoconvocando y si la presidenta no retrocede y devuelve la actividad minera, yo le doy cuatro o cinco días más: va a haber un mar de gente en las calles exigiendo no más muertes y exigiendo que se respete el derecho al trabajo”, aseveró.

En ese sentido, adelantó que el sábado sostendrá una reunión con la comunidad de Llacuabamba y el miércoles, con moradores de La Florida, en Pataz, con la finalidad de continuar con sus medidas de lucha.

Sesión

Para hoy, en tanto, se anunció que representantes del Gobierno Central llegarán a Trujillo para reunirse con autoridades de la región, con la finalidad de instalar una mesa de diálogo que busque solucionar la problemática en Pataz.

Frank Solórzano, consejero por esa provincia, adelantó que el Consejo Regional de La Libertad propondrá que se interponga una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo N° 60-2025.

El gerente general adjunto del Gobierno Regional de La Libertad, Roger Ruiz, por su parte, adelantó que apoyarán el pedido para que se restablezcan las actividades mineras.