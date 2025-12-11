Martín Namay Valderrama, coordinador político regional de Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad, aseguró que Elías Rodríguez Zavaleta, de Podemos Perú, y Arturo Fernández Bazán, de Un Camino Diferente, lanzan constantes críticas hacia César Acuña Peralta porque sería la única forma de tener “protagonismo” en estas elecciones.

Responde

Según el exgerente del Gobierno Regional La Libertad, ambos políticos centrarían sus campañas en el cuestionamiento al líder de APP pese a que cuando fueron autoridades no destacaron.

“Don Elías Rodríguez, don Arturo Fernández y otros politiqueros solo hablan de César Acuña, hablan mal de la gestión, hablan que todo está mal y lamentablemente ellos poco o nada han hecho”, indicó.

El denominado “Loco de Moche”, quien está prófugo en Argentina, utiliza sus redes sociales para arremeter contra el líder apepista, a quien vincula con actos de corrupción.

Ante esto, Namay respondió a Fernández y cuestionó el trabajo que realizó durante su gestión en la municipalidad de Trujillo. “¿Qué ha hecho? Un desastre, un verdadero desastre como alcalde y quiere ser presidente del Perú. Si como alcalde no pudo ni conformar a sus gerentes municipales (varias gerencias no tenían jefes), imagínense como presidente. Ese señor está perdido”, afirmó.

En competencia

Martín Namay, en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2026, se medirá con Elías Rodríguez buscando llegar al Gobierno Regional La Libertad. El precandidato de Podemos Perú ha dicho que de ser elegido gobernador revisaría las gestiones de APP, incluidas las de Acuña.

“Para criticando y criticando, pero cuando ha sido congresista, ¿qué ha hecho por la región La Libertad?, ¿en qué trabaja este señor?, ¿de dónde saca la plata el señor Elías Rodríguez para que haga pintas?, ¿quién financia su campaña? Ahí la Fiscalía va a tener que poner los ojos”, aseveró.