La ola de asesinatos está imparable en la región La Libertad. Sicarios mataron a balazos a dos personas en las provincias de Ascope y Pataz, incrementando a 240 el número de fallecidos a manos de la delincuencia.

Baño de sangre

Uno de los homicidios ocurrió la noche del martes en unos campos de cultivo situados en el sector Los Paltos, cerca del cementerio de la localidad de Chiquitoy, en el distrito ascopano de Santiago de Cao.

En ese lugar, transeúntes encontraron los restos de Santos Tirado Pastor (57), quien habría recibido varios disparos.

Según las primeras informaciones, la víctima mortal cuidaba las plantaciones de esa zona cuando fue atacado por delincuentes.

Al lugar llegaron peritos del Departamento de Investigación Criminal de Paiján, quienes encontraron varios casquillos de bala en la zona. La Policía también revisa imágenes de cámaras de seguridad instaladas cerca de la escena del crimen, con la finalidad de identificar a los autores del ataque.

No se descarta que Santos Tirado pueda haber sido víctima de un intento de asalto o una venganza de delincuentes por el trabajo que realizaba como vigilante.

En Pataz, asimismo, fue asesinado un joven que llegó a esa provincia para trabajar en una mina. Aunque la muerte de Pedro Yeymer Ortiz Valentín (36) aún es materia de investigación, sus familiares contaron que viajó el 12 de octubre desde la localidad de Pallasca (Áncash) con destino a Pueblo Nuevo, en donde le ofrecieron un puesto laboral.

No obstante, días después Ortiz dejó de comunicarse con sus parientes. Ellos recién supieron de él cuando les informaron que sus restos fueron traídos el martes a la morgue de Trujillo.

Con estos asesinatos, la región alcanza los 240 homicidios en lo que va del año. Las provincias con el más alto índice de homicidios son Trujillo (83), Pataz (45), Virú (40), Pacasmayo (17) y Ascope (15).