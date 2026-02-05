El crimen organizado volvió a golpear al sector transporte en la región La Libertad. Sicarios mataron a un directivo de la empresa Turismo Chao cuando se encontraba al interior de su vehículo en la provincia de Virú. Este es el tercer socio de esa compañía asesinado en menos de dos años.

Mortal

El ataque a Valerio Ángel Joaquín Agreda (41) ocurrió la tarde del miércoles en la localidad de Valle de Dios, en el distrito de Chao. La víctima iba a iniciar su último recorrido del día cuando sicarios lo interceptaron y le dispararon a quemarropa.

Testigos trasladaron al hombre del volante al hospital de la zona, pero no resistió y murió mientras recibía atención.

Este es el tercer atentado mortal que sufre Turismo Chao en menos de dos años. El 9 de mayo de 2024 mataron al gerente de la empresa Hermes Zavala Villanueva y el 15 de marzo de 2025 asesinaron a Eulalio Valverde Bargas, socio de esa compañía que, además, era regidor del municipio de Chao.

Bajo amenaza

En declaraciones para Radio Ke Buena TV y Redes, el gerente general de Turismo Chao, Elmer Aguilera, confirmó que eran víctimas de extorsión. Sin embargo, evitó profundizar en el tema.

“Se llevan a una persona clave en el desarrollo de la empresa. Voy a afrontar y si tengo que perder yo también la vida, pues así será. Si Dios me ha traído al mundo para morir de un balazo en la cabeza, así será, pero Turismo Chao no va a caer”, dijo.