Edu Lecca ha recorrido un tramo largo para llegar a tener su propia orquesta y conseguir su gira por Europa. Su primer casting fue a 77 kilómetros de su natal Huanchaco, en la provincia de Otuzco. Ahí pidió ser escuchado y logró su ingreso a la “Toya Banda Show”, después fue a “Los Hermanos Silva”, y ahí cada canción que grabó fue un éxito. Posteriormente, la historia ya es más conocida, llegó a “Caribeños de Guadalupe”, y arribó al poderoso “Grupo 5″.

Hoy es la voz más representativa de Trujillo, aunque, prefiere no creer en esa crítica y lucha por ser mejor cada día.

En qué momento tú dices: la música es lo mío y esta será mi profesión

Me faltaba un año para terminar en el colegio militar (de Huanchaco) y mi papá me dijo: quieres ser músico o quieres ser militar. Quiero ser músico, le dije, más allá que ya venía cantando desde niño. Pero eso fue el impulso para ser cantante.

El talento que tienes te ha llevado a diferentes escenarios. ¿En esta tu faceta de solista hay alguno al que te gustaría volver?

Claro. Definitivamente, al Teatro Gran Rex, uno de los más importantes en el mundo, ubicado en Argentina.

¿Y hay uno que no has pisado y anhelas estar ahí en cualquier momento?

Me gustaría ir al Madison Square Garden, en Estados Unidos. Pero, sinceramente, me gustaría tocar algún día en el Estado Nacional, en Perú. Considero que es el escenario más importante para un artista a nivel nacional.

Uno mira hacia atrás y es sencillo decir que Edu Lecca ha estado en Los Hermanos Silva, Los Caribeños y el Grupo 5. ¿Pero qué tan duro ha sido llegar a estas agrupaciones?

Es durísimo. Tú sabes cuánta gente quisiera estar en estos grupos, mandan videos y todo, pero es difícil. Gracias al talento que tengo, a veces no he tenido la necesidad de mandar videos, pero sí de repente ir a probarme y dejar todo por perseguir mi sueño y lograrlo.

¿Y cuán complicado es hacer una lista de cinco éxitos en la voz de Edu Lecca?

“Punto de partida”, “Costumbres”, “Quédate con él”, “Mix nueva ola” y “Tengo mucho que aprender de ti”.

¿Y una canción?

“Punto de partida”, porque tiene una buena historia y aparte ha pegado muchísimo.

“Porque un hombre no llora” fue un éxito en la voz de Esaud Suárez, pero también es un éxito en la voz de Edu Lecca. ¿Cómo consigues eso?

Me ha pasado en varias orquestas. Me pasó en el Grupo 5 y en Los Hermanos Silva. Por ejemplo, en esta última orquesta, el cantante que grabó todas las canciones se fue y yo entré y las cantaba en vivo y el público se acostumbraba a escucharme. Igual en el Grupo 5 y lo mismo pasó en Caribeños de Guadalupe. Mantener el estilo y el público te sigue.

¿Ser solista es un reto y a veces el talento no es suficiente? Es verdad.

Para tener una orquesta no solo se necesita talento, también se necesita una estrategia. Escoger bien un tema, manejar bien el tema de publicidad. Es todo un reto y hasta ahora lo estoy viviendo. No puedo negar que han mejorado las cosas, pero igual seguimos batallando.

Pienso que eres la voz de la cumbia en Trujillo y una de las más importantes en el Perú. ¿Tú qué crees?

No me considero ser el mejor. Hay mucho talento en Perú, pero creo que he trabajado para tener el reconocimiento al que por ejemplo me haces referencia. Sin embargo, trato de no decirlo, porque siempre he pensado que cuando uno se alaga a sí mismo, es como que se retiene a la vez. Entonces prefiero que mucha gente piense eso y yo decirle: muchas gracias.

Hablando de la voz, profesionalmente, ¿qué tan importante ha sido para ti esta exposición en televisión nacional y mundial?

Son los mejores cantantes del mundo. Ser el segundo puesto es bastante, a veces no lo creo. He luchado mucho y lo hemos logrado.

¿Quién es el motor de Edu Lecca?

Definitivamente mi familia. Ellos son ese motor que uno necesita para salir adelante