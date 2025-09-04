Tres menores de edad investigados por el ataque con explosivos a una institución educativa del distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, fueron intervenidos por la Policía en posesión de dinamita, balas, drogas y stickers extorsivos.

Operativo

El Ministerio del Interior informó que fueron los agentes de la Comisaría Rural Casa Grande quienes atraparon a estos adolescentes, que integrarían la banda criminal “Los Pitufos del Valle”.

Detalló que el operativo se dio luego de que padres de familia del colegio Niño Jesús denunciaran que desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en la puerta del local escolar y luego huyeron.

Con esta información, policías organizaron un operativo y lograron intervenir en la intersección de las avenidas Daniel Rodríguez y Estadio a los menores de iniciales C.R.P.A. (15), J.D.C.V. (15) y S.A.S.G. (16).

Durante el registro personal se les habría encontrado dos artefactos explosivos tipo dinamita, cuatro municiones calibre 9mm, 35 “ketes” con pasta básica de cocaína, 2 bolsitas con hojas y tallos secos con características de cannabis sativa, un celular y stickers con el logo de Batman y las iniciales “NJ”, que identificarían a la organización criminal “La Nueva Jauría”.

Padres de familia del plantel Niño Jesús indicaron que las amenazas en esta institución educativa habrían iniciado hace algunos días, luego de que se anunciara que se realizarán obras de mejoramiento al local escolar. Por ello, piden la inmediata intervención de las autoridades, para evitar que puedan ocurrir nuevos ataques que perjudiquen a la comunidad educativa.

En tanto, los menores intervenidos fueron llevados a la dependencia policial para que sean investigados por la Fiscalía de Familia.