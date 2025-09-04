Tres integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) fueron heridos de bala tras ser atacados supuestos por mineros ilegales durante un enfrentamiento en el sector La Esperanza, ubicado en el centro poblado de Pueblo Nuevo, en la provincia andina de Pataz, La Libertad.

Ataque

El Ministerio de Defensa (MINDEF) indicó que el enfrentamiento entre las FF.AA. con presuntos mineros ilegales ocurrió cuando “los miembros del CUPAZ (Comando Unificado Pataz) ejecutaban una operación contra una presunta organización criminal”. “Sujetos armados abrieron fuego contra el personal desde las galerías de una bocamina”, añadió.

En el ataque resultaron heridos tres miembros del Ejército Peruano: el SO1 EP Herlin Monteblanco Castro, el SO1 EP Roy Stanley Flores Baneo y el SO3 EP Edwin Zavaleta Mejía.

Debido a sus heridas, los militares “fueron extraídos del lugar en un helicóptero hasta al aeródromo de Chagual” y posteriormente fueron conducidos a Trujillo y Lima para que reciban atención médica especializada. “La situación de los valerosos militares es hemodinamicamente estable”, aseveró el MINDEF.

Cifras

Según la misma cartera, el CUPAZ ha ejecutado hasta la fecha 31 operativos en diferentes sectores en la provincia liberteña de Pataz contra la minería ilegal.

“Entre los operativos que significaron una gran pérdida económica para las organizaciones criminales de la minería ilegal, figuran las operaciones Lobo (más de S/ 56 millones), Yanahuma (más de S/ 22 millones), Armagedon I (más de S/ 43 millones), Drako (más de 10 millones) y Choque Amaru (más de S/ 24 millones)”, precisó.

Añadió que hasta la fecha, todas las operaciones “han ocasionado hasta la fecha un total de S/ 238,961,613.00 en pérdidas económicas para las organizaciones criminales vinculadas a estas actividades ilícitas” que ponen a Pataz en un estado de zozobra.