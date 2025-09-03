La provincia de Pacasmayo volverá a quedarse sin representante en el Consejo Regional de La Libertad. El pleno someterá a votación la permanencia en el cargo de Milagros Corrales Guanilo, quien juramentó el 1 de abril de este año en reemplazo de Olanda Torres.

La presidenta de la Mesa Directiva, Lorena Carranza, confirmó que la consejera acumuló “tres faltas consecutivas a sesiones ordinarias”. Agregó que el 11 de setiembre aprobarán la salida de la representante de Pacasmayo.

La titular del Consejo Regional confirmó que la votación para vacar a Corrales “será de manera unánime”, pues ella habría optado por priorizar el trabajo que tiene en el Cusco.

“En lo poco que hemos conversado con la consejera ha dicho que ella tiene funciones profesionales que debe cumplir en otra región del país, en este caso Cusco. A ella se le dificulta bastante poder venir a la región La Libertad y como cualquier ser humano a puesto como prioridad su profesión”, indicó.

Sin representante

La falta de compromiso de las autoridades que postularon a una consejería en Pacasmayo ha dejado a esa provincia sin un representante desde el 5 de noviembre de 2024, que Olanda Torres Cancino dejó de asistir, sin explicación alguna, a las sesiones ordinarias. Esto originó que incurra en causal de vacancia y el 27 de diciembre del año pasado fue separada definitivamente del Consejo Regional.

Ante esto, el 1 de abril, Milagros Corrales juró a ese cargo. No obstante, también dejó de asistir a las sesiones y, ahora, correrá la misma suerte de su colega.

Esta no es la única provincia que se ha quedado sin representante en el legislativo liberteño. Abner Ávalos Villacorta, consejero de Santiago de Chuco, fue vacado del cargo el 3 de marzo de este año tras ser sentenciado por cobrar una coima a un empresario.

Seis meses después de la sanción, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha emitido las credenciales para que su accesitario, Jesús Miguel Antón Zegarra, pueda asumir el cargo.

“A pesar de que la Mesa Directiva del Consejo Regional emite los documentos reiterativos (pidiendo que se entreguen las credenciales a Antón), no hay una respuesta del Jurado”, dijo Lorena Carranza.