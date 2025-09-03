Un ciudadano terminó inconsciente tirado en plena vía pública tras recibir un golpe de puño por parte de un policía. El incidente ocurrido en la manzana 29 del sector Las Lomas, en Huanchaco, quedó registrado por las cámaras de vigilancia del serenazgo.

Según testigos, el hombre que se encontraba bebiendo en exteriores de una licorería, lanzó insultos contra el agente del orden cuando este patrullaba por la zona.

El efectivo trató de pedir explicaciones al ciudadano por su actitud, pero los improperios siguieron y en respuesta lo golpeó.