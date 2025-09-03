Cuando se desplazaban en un auto de placa de rodaje por el kilómetro 485 de la Carretera Panamericana Norte (CPN) en el sector Tanguche, en el distrito de Chao, provincia de Virú, la Policía detuvo a dos hombres que transportaban 105 kilos de marihuana.

VER MÁS: Trujillo: Delincuentes disparan contra restaurante en el distrito de Florencia de Mora

Se trata de Jhon Vizcarra Ruiz, “Moco”, y Jhanilder García Mariño,“Topo”, quienes serían parte de la banda delincuencial “Los Monstruos del Valle”.

Al realizar el registro vehicular, los agentes del orden encontraron en los asientos posteriores del auto seis cajas de cartón en cuyo interior habían paquetes con marihuana.

Ante este hallazgo los detenidos fueron puestos a disposición del Departamento Antidrogas (Depandro)-Trujillo, para las investigaciones correspondientes.

“Moco” y “Topo” son investigados por la comisión del presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (TID).