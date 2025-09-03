Durante un operativo que realizó la Policía de la Comisaría de Ciudad de Dios, en Pacasmayo, en el kilómetro 5 de la carretera de penetración a Cajamarca, se logró detener a dos hombres que serían parte de una banda delictiva dedicada a perpetrar delitos de extorsión.

Se trata de Geyson Goicochea Tacillo (20) y Juber Goicochea Tacillo (28), quienes, según versión de la Policía, serían integrantes de la banda delictiva “Los Temibles de Ciudad de Dios”.

Cuando la Policía procedió a realizar el registro personal a los detenidos, encontró cuatro cartuchos de dinamita y cuatro pedazos de mecha lenta con detonantes.

Para los agentes del orden, los sospechosos pretendían cometer hechos ilícitos, pero sus planes quedaron truncos.