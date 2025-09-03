La Policía los detuvo cuando se desplazaban en una motocicleta sin placa de rodaje por una carretera.
La Policía los detuvo cuando se desplazaban en una motocicleta sin placa de rodaje por una carretera.

Durante un operativo que realizó la Policía de la Comisaría de , en Pacasmayo, en el kilómetro 5 de la carretera de penetración a Cajamarca, se logró detener a dos hombres que serían parte de una banda delictiva dedicada a perpetrar delitos de extorsión.

Se trata de Geyson Goicochea Tacillo (20) y Juber Goicochea Tacillo (28), quienes, según versión de la Policía, serían integrantes de la banda delictiva “Los Temibles de Ciudad de Dios”.

Cuando la Policía procedió a realizar el registro personal a los detenidos, encontró cuatro cartuchos de dinamita y cuatro pedazos de mecha lenta con detonantes.

Para los agentes del orden, los sospechosos pretendían cometer hechos ilícitos, pero sus planes quedaron truncos.

