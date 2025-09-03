Otra vez las organizaciones criminales dedicadas a perpetrar delitos de extorsión siembran el terror en la ciudad. En esta ocasión los delincuentes llegaron hasta un restaurante situado en el distrito de Florencia de Mora y dispararon hasta en siete ocasiones.

A los hampones poco les importó que dentro del establecimiento se encontraban comensales y personal que realiza delivery, la mayoría de ellos extranjero. Afortunadamente no hubo heridos que lamentar.

ATAQUE

Según testigos, eran alrededor de las 9:30 de la noche, cuando dos sujetos en una moto lineal llegaron hasta los exteriores del restaurante ubicado en la cuadra 12 de la calle 26 de julio en el distrito de Florencia de Mora, cerca a la comisaría del lugar.

Sin bajar de la moto, los criminales dispararon contra el local siete veces. Luego huyeron velozmente.

La Policía llegó al lugar del ataque e inició las pesquisas del caso. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de extorsión.