El Consejo Regional La Libertad expresó su preocupación y malestar al conocerse que las 80 motocicletas recientemente entregadas por el Gobierno Regional a la Policía Nacional del Perú no están operativas y permanecen almacenadas en una dependencia policial del distrito de La Esperanza, en lugar de estar patrullando las calles y combatiendo la delincuencia.

Durante la última sesión, la consejera por la provincia de Trujillo, Cristina Méndez, fue enfática en señalar que esta situación es inaceptable en medio de la grave crisis de inseguridad que atraviesa la región.

“Es lamentable que, pese a que como gobierno regional ya cumplimos con la entrega de estas motocicletas, hoy tengamos conocimiento de que no están en funcionamiento. Hemos visto fotografías que evidencian que permanecen almacenadas en una dependencia policial.

¿Cuál es la razón? Eso tendremos que preguntárselo al general. Supongo que puede ser un tema de combustible o de personal, pero la verdad es que no hay un buen plan por parte de la Policía Nacional”, afirmó.El pleno del Consejo coincidió en que no existe justificación para que, a una semana de la ceremonia de entrega, las motocicletas no estén cumpliendo la función para la cual fueron destinadas.

“Estas unidades fueron aprobadas en sesión de Consejo de manera urgente justamente para reforzar la seguridad, y hoy la población sigue esperando resultados”, remarcó Méndez, al recordar que incluso el problema inicial de la falta de placas ya fue solucionado.

Ante esta situación, el Consejo Regional solicitarán la presencia del general de la Policía en la próxima sesión, a fin de que brinde explicaciones sobre el estado de las unidades y detalle a qué jurisdicciones serán finalmente asignadas.

“Es importante que se transparente el destino de estas motos, porque si bien aprobamos una relación inicial, sabemos que una vez en manos de la policía muchas veces se reasignan a otras zonas”, añadió la consejera.

Finalmente, los consejeros acordaron que este tema será incorporado de manera urgente en la agenda del Consejo Regional, reafirmando su compromiso de fiscalizar y exigir que las 80 motocicletas Yamaha cumplan la función para la cual fueron adquiridas: reforzar la seguridad y proteger a los ciudadanos de La Libertad.