En el marco de la conmemoración del Día de la Enfermería Peruana, el Consejo Regional II – La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú realizó una ceremonia especial de reconocimiento a destacados profesionales de la salud, en una jornada que también puso en relieve los avances institucionales, la defensa de los derechos laborales y la capacitación continua de los Miembros de la Orden.

Los reconocimientos fueron otorgados tanto por la institución como por los congresistas de la República Víctor Flores y Juan Burgos, quienes se sumaron a este acto de homenaje y valoración al trabajo de los enfermeros y enfermeras de la región.

Durante la ceremonia fueron distinguidos la Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori, el Dr. Fredy Hernán Polo Campos y el Dr. Joshuan Jordano Barboza Meca, así como diversos profesionales de reconocida trayectoria en la enfermería peruana.

“Estos primeros meses son solo el inicio de una gestión que seguirá trabajando con responsabilidad, vocación de servicio y orgullo de ser enfermeros liberteños”, indicó María Espinoza, decana del Consejo Regional II La Libertad.

La decana también destacó el plano laboral con la activación de la Oficina de Defensoría del Colegiado, que brinda asesoría legal gratuita y acompañamiento.

