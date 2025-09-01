Del 4 al 7 de setiembre, en la Plazuela El Recreo se desarrollará la Feria Emprendedora “Vitrina Libre”, con la finalidad de promover la venta de los productos elaborados por los internos del Establecimiento Penitenciario de Trujillo, en los talleres del programa “Cárceles Productivas”.

Para este evento se ha articulado la municipalidad de Trujillo, con la empresa privada, el sector académico, las entidades financieras y la sociedad civil para fortalecer el programa de las “Cárceles Productivas”.

Se van a promover los emprendimientos de los internos que forman parte de estos talleres, mediante la exhibición de los productos en diferentes estantes de la Feria Vitrina Libre para que los funcionarios de las diversas instituciones participantes, empresarios, estudiantes universitarios y público en general puedan colaborar comprando sus trabajos.

La colaboración interinstitucional contribuirá a lograr la promoción y desarrollo de las actividades productivas que permitan lograr la reinserción laboral y contribuir a la resocialización de la población penitenciaria, la formalización y el desarrollo económico local.