Personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) intervino a dos hombres acusados de haber cortado y sustraído cables de cobre de transmisión de datos de una empresa de telefonía en Trujillo.

Los agentes de serenazgo motorizado realizaban el patrullaje y se percataron de la presencia de dos personas en actitud sospechosa por la cuadra 10 de la calle Wilfredo Torres, en la urbanización Miraflores.

En esta zona detuvieron a los sospechosos y lo pusieron a disposición de Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, quienes quedaron a cargo de las diligencias.

Los hombres fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las pesquisas correspondientes.